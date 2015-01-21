У Ровеньках почалися перестрілки між бойовиками і "козаками", люди не виходять з будівель - ЗМІ

Про це повідомляють місцеві жителі, передає ТСН.

Бойовики почали обстріл нібито через "розбороки" з місцевими "козаками". Очевидці повідомляють, що найманці ведуть обстріл в районі стадіону, поруч з яким знаходиться будівля школи. Дітей відвели в бомбосховище.

Про обстріл у місті повідомляють і в місцевих групах в соцмережах.

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"Центр перекритий, на якомусь світлофорі стоїть БТР. Луплять страшно, швидше за все "ЛНР" з "козаками" розбираються, луплять в бік "Ювілейного" (спорткомплекс - Ред.). Дуже потужні вибухи, вони там сильно злякалися, думали що їх бомблять, скло тремтить, всі вибігли в коридор. У 4-й школі дітей не випускають, в бомбосховище повели, з будівель взагалі людей не випускають, оскільки центр перекритий. Паніка ...", - написав місцевий житель у групі "Ровеньки - Україна" в соцмережі "Вконтакте".