У Польщі для громадян України запустили інформкампанію про щеплення

Під час кампанії в садочки і школи, які відвідують українські діти, батькам передали листа з закликом робити щеплення, з ними також будуть проводити бесіди.

У школах Західнопоморського воєводства Польщі, де навчаються діти громадян України, запустили інформаційну кампанію про необхідність щеплень від кору.

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Про це пише "Польське радіо". "Ми не маємо проблеми із захворюваністю на кір в Західнопоморському воєводстві. Цю акцію ми проводимо профілактично", - сказала прес-секретар воєводської санітарно-епідеміологічної станції в Щецині Малгожата Каплан.

Вона додала, що зусилля, спрямовані на громадян України, які живуть у регіоні, почали у зв'язку з порушенням системи щеплень і численними випадками захворювання на кір у східного сусіда. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, з початку цього року по жовтень зареєстровано понад 32 тис. таких випадків.

В цьому році у воєводстві виявили два підтверджених випадки захворювання на кір. Обидва - у жінок з України.

Під час кампанії в садочки і школи, які відвідують українські діти, батькам передали листа з закликом робити щеплення, з ними також будуть проводити бесіди. Листівки про кір, які випустили українською, російською та англійською мовами, з'явилися також, зокрема, в повітових управліннях праці та Відділі з цивільних питань і іноземців Західнопоморського воєводського управління в Щецині.

"Громадяни України, які законно працюють у Польщі, можуть зробити щеплення від кору дітям до 19 років. Вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря", - зазначила Каплан. Однак дорослі, які хочуть пройти вакцинацію, повинні заплатити.

За даними головного санітарного інспектора, з 1 січня по 31 жовтня цього року в Польщі зареєстровано 144 випадки захворюваності на кір. За аналогічний період минулого року виявили 59 подібних випадків.

За даними МОЗ Польщі, всі випадки цього захворювання - занесені з-за кордону.