Google присвятив дудл творцю Незнайка і вказав на його українську особливість

Відзначається цікавий факт про те, що "Незнайко" був виданий відразу двома мовами: російською та українською.

Сьогодні виповнюється 110 років з дня народження відомого дитячого письменника Миколи Носова. Google присвятив цій події дудл, на якому письменник зображений поруч зі своїм знаменитим персонажем Незнайком.

В описі зазначається цікавий факт про те, що "Незнайко" був виданий відразу двома мовами: російською та українською.

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Незважаючи на те, що Носов родом з Києва, він писав тільки російською мовою. На українську мову твір переклав Федір Маківчук.

Микола Носов народився у Києві в 1908 році, а його дитинство пройшло в Ірпіні. Молодий Носов хотів стати хіміком і планував вступати до Київського політехнічного інституту, однак перед самим вступом передумав і пішов до Київського художнього інституту. Там він захопився фотографією і кінематографом, а через два роки перевівся до московського інституту.

Писати дитячі оповідання Носов почав у віці 19 років в 1938 році. Однак слава до нього прийшла лише після закінчення Другої світової війни.

Найбільш відомим твором письменника стала трилогія про пригоди Незнайка, яка стала "дитячою антиутопією".

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Google відсвяткував своє 20-річчя.