Діти-сироти з Крижопільського району отримали власне житло

Загалом протягом останніх двох років в області придбано 40 будинків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Сьогодні, у селі Крикливець Крижопільського району сестри Ольга та Оксана Каук отримали від керівництва області та району ключі від власного житла.

Як повідомляє прес-служба Вінницької ОДА, до участі у передачі ключів від нового житла дітям-сиротам долучились перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко, голова Крижопільської райдержадміністрації Валентин Панчук, Крикливецький сільський голова Олексій Смішний, начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Тетяна Дорош, громадськість.

Вітаючи сестер із отриманням власного житла Андрій Гижко вручив їм ключі та технічний паспорт на приміщення.

«За 28 років незалежності вперше в нашій державі діє програма по забезпеченню житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Раніше все це лягало на плечі опікунів. Протягом 2017-2018 років, завдяки ініціативам Президента України та Уряду область отримує субвенцію з державного бюджету на придбання житла для цієї категорії громадян. Сьогодні ми знаємо, що ця програма діятиме і в 2019 році і Вінниччина наступного року отримає 21 млн. грн. на придбання житла для дітей сиріт», - зазначив Андрій Гижко.

Крім того, посадовець повідомив, що протягом останніх двох років в області придбано 40 будинків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Зокрема, 3 будинки сімейного типу, в кожному з яких може проживати і виховуватись до 10 дітей.

«В області понад 600 дітей-сиріт, які потребують власного житла. З наступного року планують забезпечувати житлом і дітей позбавлених батьківського піклування, яких в області нараховується близько тисячі. Це є досить суттєва допомога, яка за декілька років дасть значні результати, і ми допоможемо значній кількості таких дітей», - зауважила Тетяна Дорош.

Самі ж сестри не очікували, що отримають безкоштовне житло від держави та дізнавшись про таке рішення були дійсно здивовані.

«Ми не очікували, що нам дадуть власне помешкання і дуже вдячні за це. Найперше, що плануємо зробити – це ремонт та повноцінно облаштувати будинок. Ми дякуємо за підтримку, яку постійно отримували від місцевого керівництва, Крижопільського училища, де навчаємось, від дідуся та бабусі, які нас виховували, а також усіх небайдужих», - зазначила Ольга Каук.

За традицією, першим у нове помешкання запустили кота, який в подальшому залишиться жити у дівчат. Також новосели отримали подарунки від місцевих підприємців та органів місцевого самоврядування, які стануть у нагоді в подальшому облаштуванні помешкання.