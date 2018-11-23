Чорна п'ятниця по-українськи: журналісти показали, чи є ажіотаж у магазинах (відео)

В Україні - теж чорна п'ятниця, на деякі товари знижки сягають 50%.

Журналісти перевірили, чи є ажіотаж в магазинах України у зв'язку з чорною п'ятницею.

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Для нас, українців, це - свіжа традиція. Тож чи є ажіотаж, чи є привід вишиковуватись у довжелезні черги за потрібними товарами, йдеться в сюжеті ТСН.

Найбільше здешевшали спортивні товари: там -50%. Продавці запевняють, що завищувати ціни перед чорною п'ятницею вже перестали, тому ціни реальні.

Раніше УНІАН повідомляв, що одна з найпоширеніших схем, якою користуються не тільки в чорну п'ятницю – несправжнє зниження ціни. Суть в тому, що напередодні розпродажу магазин піднімає ціни на товар. Те, що вчора коштувало 100 грн, сьогодні коштує 130 грн, а в чорну п'ятницю буде коштувати ті ж сто гривень або навіть більше. Якщо покупець не звертав увагу на ціну даного товару за місяць-тиждень до розпродажу, він не може знати про шахрайство.