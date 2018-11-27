Справа Зайцевої: від претензій відмовилася ще одна постраждала

За словами адвокатів, виплати потерпілим повинні пом'якшити вирок.

У Харкові від своїх претензій до Олени Зайцевої, яку звинувачують у смертельному ДТП, де загинули шестеро людей, відмовилася ще одна постраждала – вона стала третьою людиною, яка забрала свій позов після отримання компенсації від родичів підсудної.

Про це пише Сьогодні.

За законом, грошові виплати потерпілим повинні пом'якшити вирок. У той же час, інші постраждалі стверджують, що деякі платежі зафіксовані як благодійні внески, а тому вони не повинні вплинути на рішення суду.

"Якщо потерпілі відмовляються від своїх вимог до Зайцевої – це їх особиста справа. Мої потерпілі від своїх вимог до Зайцевої не відмовляються. І не готові розглядати ось ці перерахування — ось ці 50 тисяч благодійної допомоги, розглядати як докази, що пом'якшують провину Зайцевої", – пояснила Лариса Матвєєва, представник групи потерпілих.

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У свою чергу, адвокат Олени Зайцевої нагадала про те, що закон зобов'язує враховувати виплати компенсацій як пом'якшувальну обставину.

"Якщо є дійсно документація, що підтверджує той чи інший факт щодо особи обвинуваченого, судом вона повинна бути врахована. Це прямо передбачено кримінально-процесуальним кодексом України", – заявила Юлія Козир.

Як відомо, 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулися Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg, після чого "японець" вилетів на тротуар і врізався в пішоходів. В результаті наїзду п'ять осіб загинули на місці, шестеро постраждали. Пізніше один з постраждалих помер.

Дівчина-водій, яка була за кермом позашляховика, який влетів у натовп, була затримана. Нею виявилась 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Олена Зайцева. Другим фігурантом справи став 59-річний Геннадій Дронов, який займався торгівлею продуктами харчування та тютюновими виробами.

Раніше, як повідомляв УНІАН, 23 листопада Марина Ковальова, пасажир Lexus, який збив людей на вулиці Сумській, відмовилася від своїх претензій до Зайцевої.