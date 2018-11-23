Кривава ДТП у Харкові: пасажирка Lexus відмовилася від претензій до Зайцевої

Марина Ковальова відмовилася від своїх претензій до Зайцевої - фігурантки страшної ДТП у Харкові.

У п'ятницю, 23 листопада, у справі про криваву ДТП у Харкові, винуватицею якої вважають Олену Зайцеву, з'явилися нові обставини.

Марина Ковальова, пасажир Lexus, який збив людей на вулиці Сумській, відмовилася від своїх претензій до Зайцевої. Про це сьогодні заявив адвокат підсудної Євген Мельниченко під час засідання суду, передають "Факти".

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Юрист попросив долучити заяву дівчини до матеріалів кримінальної справи. При цьому суддя зазначив, що справжність автографа Ковальової повинні були перевірити працівники канцелярії суду.

"Коли документ надійде з канцелярії судді, суд повідомить про це учасникам процесу", — заявив суддя, призначивши наступне засідання на 26 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.