Борису Патону 100 років: цікаві фактів із біографії людини-легенди (відео)

Вчений і академік Борис Патон відомий всьому світу завдяки винаходам, які допомагають проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини.

27 листопада президенту Національної академії наук України Борису Патону виповнилося 100 років. Вчений Борис Патон - людина-легенда. Півжиття він президент Національної академії наук та Інституту електрозварювання. Автор понад 1000 публікацій, перший в історії Герой України та володар власного бронзового бюста. Читайте такожДорослі ідеї юних стартаперів: що винайшли українські школярі покоління Z Молодший з династії Патонів – Борис Патон народився у Києві. Обрав професію інженера у Київському політеху, саме там працював його батько – Євген Патон. Людина, що зробила революцію в електрозварюванні, яку згодом продовжив Борис Патон. Вчений працював над новими ідеями по дванадцять годин на день. І досі саме роботу вважає головним секретом свого довголіття.

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