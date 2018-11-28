РФ збільшила кількість фейкових новин через введення військового стану в Україні - Міноборони

Зокрема, фейкові повідомлення стосуються неіснуючих "наказів, директив та розпоряджень" нібито підписаних керівництвом оборонного відомства.

Російська Федерація збільшила кількість фейкових новин у соцмережах та засобах масової інформації після введення у деяких областях України воєнного стану.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Читайте такожПутін стверджує, що українські кораблі рухалися до Кримського мосту і не відповідали російським прикордонникам

"Російська Федерація у традиційній для себе манері продовжує підвищувати градус ненависті до всього українського, у зв’язку з чим помітно збільшилася кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема, у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, фейкові повідомлення стосуються неіснуючих "наказів, директив та розпоряджень" нібито підписаних керівництвом оборонного відомства.

"Однією з цих нісенітниць є нібито "наказ Міністра оборони України" щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних Силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт", - повідомили у Міноборони.

У відомстві зазначають, що мета даних "вкидів" - посіяти панічні настрої серед українців у зв’язку із оголошенням воєнного стану у визначених областях.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області, в якій введено військовий стан, місцеві жителі стали отримувати фейкові повідомлення на телефон від імені Міністерства оборони України з вимогою прийти до військового комісаріату.