Жителям Сумщини почали приходити фейкові СМС з вимогою з'явитися до військкомату

У Міноборони назвали розсилку російською провокацією.

У Сумській області, в якій із завтрашнього дня вводиться військовий стан, місцеві жителі стали отримувати фейкові повідомлення на телефон від імені Міністерства оборони України з вимогою прийти до військового комісаріату.

Про це в Facebook написав помічник міністра оборони Чорнобай Олексій.

«Увага! Чергова російська провокація! Сьогодні, протягом дня, жителям Путивлівського району Сумської області від імені Міністерства оборони України надходять СМС повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Зазначена інформація є ніщо іншим, як провокацією, які регулярно спостерігається в районах зі спільним державним кордон з РФ та в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України увечері 26 листопада підтримала введення воєнного стану в ряді областей України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Воєнний стан вводиться в 10 областях України. Це – Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська області. Указом передбачено ввести військовий стан з 9:00 28 листопада 2018 на 30 діб до 9:00 27 грудня 2018 року.

Як повідомлялося, у період дії воєнного стану, введеного указом президента України, часткова мобілізація оголошується президентом України в терміни та в обсягах «згідно загрози національній безпеці та обороні України».