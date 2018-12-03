На Харківщині близько 1,3 тисяч поліцейських щодобового слідкують за порядком

Наразі в області функціонують 27 мобільних постів поліції та стаціонарні пости навколо Харкова.

У Харківські області у зв’язку із запровадженням воєнного стану в регіоні до щодобового патрулювання та оперативних заходів залучено близько 1,3 тис. поліцейських.

Про це на брифінгу заявив начальник Управління превентивної діяльності ГУ НП в області Сергій Бірбасов, інформує прес-служба Харківської ОДА.

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«Посилено патрулювання пішими нарядами на території міста Харків та населених пунктів Харківської області. Особливо тих, які примикають до кордону з Російською Федерацією. Для патрулювання та оперативних заходів щодоби залучено близько 1300 співробітників поліції», - повідомив він.

Бірбасов також зазначив, що на в'їздах до всіх великих населених пунктів області створили мобільні пости, на яких несуть службу співробітники поліції. Також залучили ті стаціонарні блокпости, які були створені в 2014 році.

«На постах несуть службу співробітники поліції – для посилення контролю за безпекою дорожнього руху, проведення превентивних заходів, розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї тощо. Працює близько 27 мобільних постів та стаціонарні пости навколо Харкова», - повідомив представник поліції.

У свою чергу заступник начальника УСБУ в Харківській області Юрій Рябуха відзначив, що управління продовжує зосереджувати свою увагу на об'єктах критичної інфраструктури області.

«Зміщені акценти на протидиверсійні, антитерористичні заходи. У тому числі, ми забезпечуємо й ті громадські заходи, які проводяться в місті та області. Аналіз оперативної обстановки свідчить про те, що підстав стверджувати про активізацію якихось ефемерних на даний момент диверсійних груп немає. Обстановка в регіоні контрольована. Диверсійної і терористичної загрози на даний момент немає», - сказав Рябуха.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набув чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.