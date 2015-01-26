МВС закликає бойовиків припинити обстрілювати Мар‘їнку і Красногорівку, щоб вивезти дітей

МВС України закликає бойовиків припинити обстрілювати Мар‘їнку і Красногорівку, щоб вивезти дітей на санаторно-курортне лікування до Дніпропетровської області.

Про це начальник Головного управління МВС України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.

«Бойовики, не припиняючи, вже кілька діб обстрілюють "Градами" Мар‘їнку і Красногорівку», - йдеться у повідомленні.

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«Міліція Донецької області займається відправкою дітей з цих двох міст на санаторно-курортне лікування до Дніпропетровської області. Тільки-но буде припинений вогонь, ми зможемо вивезти дітей», - зазначив Аброськін.

«Звертаюся до тих, хто віддає накази обстрілювати наші міста. Знаю, ви відстежуєте мою сторінку. Вивіз дітей плануємо на сьогодні, з 9.00 до 12.00. Припиніть вогонь, діти ні в чому не винні», - написав Аброськін і додав: «Прошу сприяння у забезпеченні безпеки вивозу дітей від спостерігачів місії ОБСЄ».

За його словами, «обстріл продовжується. Дітей наразі вивезти не можемо».