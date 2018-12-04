Дніпро посів четверте місце у рейтингу прозорості та підзвітності влади від Transparency International Ukraine

Під час складання рейтингу команда експертів антикорупційної організації Transparency International вимірює прозорість за 91 критерієм у 13 різних сферах.

Дніпро увійшов до першої п’ятірки рейтингу прозорості влади за версією українського представництва міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Так, за останній час Дніпро у п’ятнадцять разів покращив свій результат, піднявшись із шістдесятої сходинки рейтингу прозорості 100 найбільших міст України на четверту.

В оновленому переліку Дніпро обійшов низку обласних центрів, зокрема Одесу, Харків і Київ.

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«Пам'ятаєте, я обіцяв, що Дніпро увійде до п'ятірки міст за відкритістю та підзвітністю влади у рейтингу міжнародної антикорупційної організації Transparency International? Буквально за рік ми злетіли з 60-го місця на 20-те. Потім пообіцяли, що увійдемо в десятку, і стали восьмими. Сьогодні ми – на 4-му місці. Позаду всі великі міста, зокрема Київ та Львів, не кажучи вже про Харків і Одесу. Done», – написав міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі.

Перший значний ривок Дніпро зробив ще на початку літа. Тоді цей результат у Transparency International Ukraine назвали найбільшим прогресом серед обласних центрів країни. Перспективним завданням для міської влади залишається вступ до Клубу прозорих міст.

Як відомо, під час складання рейтингу команда експертів антикорупційної організації Transparency International вимірює прозорість за 91 критерієм у 13 різних сферах. Зокрема, це стосується інформації про роботу органів місцевої влади, розподіл фінансів, соціальні послуги, закупівлі тощо.