Справу Стерненка об'єднали з нападами на двох інших активістів – Луценко

За словами генпрокурора, докази вказують на ймовірність одного центру нападу.

Кримінальні провадження, відкриті за фактом замаху в Одесі на голову громадської організації «Небайдужі», екс-лідера одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка і представників регіональної організації партії «Народний Рух України» Михайла Кузаконя і Григорія Козьму, вирішено об'єднати в одне провадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі на брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Справу Стерненка об'єднали зі справами Кузаконя і Козьми», - сказав він.

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За словами Луценка, у нього була зустріч зі Стерненком, на якій активіст надав слідству деякі факти.

«Виходячи з цього, ми бачимо прогрес в об'єднанні цих двох проваджень. Деякі докази вказують на ймовірність одного центру нападу, в усякому разі, і саме на цих осіб, а може, й на інших», - зазначив Луценко, відмовившись щось додати, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, на Стерненка в Одесі було скоєно ряд нападів. Зокрема, 24 травня його було доставлено в лікарню зі струсом головного мозку та різаною раною руки. На місці події поліцейські виявили тіло одного з ймовірних зловмисників, який помер від колото-різаних ран.

Пізніше повідомили про ще одного встановленого учасника конфлікту, у якого також колото-різані поранення. За попередніми даними, у всіх трьох, в тому числі Стерненка, - рани, завдані одним і тим же ножем. Було відкрито три кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), за ч. 1 ст. 15 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості ушкодження) Кримінального кодексу України.

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1 травня в Одесі зловмисник стріляв у Стерненка з пістолета з гумовими кулями, тоді він отримав поранення у верхню частину шиї, а 7 лютого невідомі напали на активіста, побивши його битою, до якої було прикріплено щось ріжуче.

2 серпня в передмісті Одеси, в Овідіопольському районі області, було скоєно замах на двох відомих активістів - представника регіональної організації партії «Народний Рух України» Михайла Кузаконя і Григорія Козьму. Зокрема, вантажівка на великій швидкості врізалася в іномарку, в салоні якої перебував Козьма і до якої прямував Кузаконь. Активісти встигли відскочити у бік і тому не постраждали. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Наприкінці серпня правоохоронці заявили про затримання трьох підозрюваних.