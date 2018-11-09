Справу Стерненка забрали з Одеси через підозри у зв'язках між нападниками і правоохоронцями - Луценко

Луценко впевнений, що нападники на Стерненка будуть покарані, а щодо замовників, то "треба ще працювати".

Справу щодо останнього нападу на голову громадської організації "Небайдужі" та колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка забрали з Одеси та передали до Києва.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає ТСН.

"Його справа забрана з Одеси у силу підозри у певних корумпованих та особистих зв'язках між нападниками і окремими правоохоронцями. Доручено центральному апарату слідства Служби безпеки України", - розповів він.

Луценко додав, що він впевнений у тому, що нападники на Стерненка будуть покарані, а щодо замовників, то "треба ще працювати".

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 24 травня в поліцію надійшла інформація про те, що в Одесі на вулиці Фонтанська дорога скоєно напад на активіста Стерненка. Його доставили до лікарні зі струсом головного мозку та різаною раною руки. На місці події поліцейські виявили тіло одного з ймовірних зловмисників, який помер від колото-різаних ран.

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Сам 23-річний Стерненко заявив: напад стався біля будинку, в якому він проживає, і куди прямував зі своєю супутницею. Пізніше повідомили про ще одного встановленого учасника конфлікту, у якого також були колото-різані рани. За попередніми даними, у всіх трьох, в тому числі Стерненка, були рани, нанесені одним і тим самим ножем.

Відкрито три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), за ч. 1 ст. 15 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості ушкодження) Кримінального кодексу України.

Пізніше активіст акцентував, що наполягає на зміні підслідності, оскільки не довіряє об'єктивності місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, 1 травня в Одесі зловмисник стріляв у Стерненка з пістолета з гумовими кулями, тоді він дістав поранення у верхню частину шиї. При цьому активіст наздогнав зловмисника, а очевидці допомогли зв'язати підозрюваного, який виявився раніше судимим уродженцем Казахстану, який отримав в 2003 році українське громадянство. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ - замах на умисне вбивство.

7 лютого невідомі напали на Стерненка, побивши його битою, до якої був прикріплений якийсь гострий предмет. В результаті йому порізали ногу і куртку. Було відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Тоді потерпілий пов'язував напад зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема, участю в акціях проти забудови Літнього театру.