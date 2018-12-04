Російський суд засудив до чотирьох років колонії екс-охоронця Яроша

Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.

Суд у Росії засудив до чотирьох років колонії загального режиму українського політв'язня Олександра Шумкова за участь у "Правому секторі" (ПС).

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Такий вирок оголосив Севський райсуд Брянської області, передає Українська правда з посиланням на російські ЗМІ. Шумкову присудили той термін, про який просив прокурор. У свою чергу адвокат, який захищав політв'язня, наполягав на виправдувальному вироку.

Шумкова визнали винним в "участі в діяльності екстремістської організації". Сам українець свою провину заперечував.

"Якщо розглядати цю справу, то виходить, Верховний суд заборонив діяльність "Правого сектора" в усьому світі. Тому виникає питання: а чи не забагато на себе бере влада РФ, вирішуючи, які організації законні, а які незаконні на території України", – заявив Шумков на суді.

Згідно з фабулою справи, Шумков був у складі "Правого сектору" з моменту його створення в листопаді 2013 року по 23 серпня 2017 року і "тривалий час" був охоронцем тодішнього лідера ПС Дмитра Яроша.

На думку російського слідства, останній факт свідчить про "значну роль" Шумкова в організації.

Діяльність руху названа "спрямованою проти інтересів Російської Федерації і такою, що зазіхає на її територіальну цілісність".

Шумков у своїх свідченнях у суді заявляв, що з охорони Яроша пішов на початку червня 2014 року, а в листопаді того ж року вийшов з "Правого сектора" і вступив в українську армію. Тим часом Верховний суд Росії заборонив діяльність ПС в країні лише 17 листопада 2014 року.

У числі інших епізодів справи згадувалась участь Шумкова у вересні 2015 року у цивільній блокаді Криму. Також йому інкримінована участь у "низці акцій, спрямованих на залякування жителів Херсонської області, що мітингують проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією".

В Україні стверджують, що Шумков за власною ініціативою прибув в Росію, ховаючись від кримінального переслідування на батьківщині, і прямо на прикордонному пункті повідомив про членство в "Правому Секторі".

Основний свідок обвинувачення у справі Шумкова – колишній військовий Михайло Алланазаров, який служив разом із політв'язнем, дезертирував і отримав тимчасовий притулок в Росії.

Крім того, у суді допитали двох секретних свідків. Один з них представився як колишній член Партії регіонів і чинний помічник депутата Верховної ради від Опозиційного блоку.

Олександр Шумков зник у вересні 2017 року. Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.

Власні джерела в прикордонній службі повідомляли "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.

Сам Шумков на суді розповів, що в Україні йому запропонували викурити цигарку з марихуаною. Затягнувшись, знепритомнів, а прийшов до тями вже в Росії.