На сьогодні голодують четверо незаконно ув’язнених Росією громадян України - Супрун

Найдовше голодує засуджений у тимчасово окупованому Криму український активіст Володимир Балух - 76-й день.

На сьогодні голодують четверо незаконно ув’язнених російською владою громадян України.

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Про це виконувач обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Facebook.

Вона нагадала, що в усьому світі сьогодні українці та небайдужі люди вимагають звільнення українського режисера Олега Сенцова та всіх українців, які стали бранцями режиму Володимира Путіна. Ув'язнені стали жертвами війни Росії проти України.

«Від 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування за свободу в’язнів сумління, яких утримує російська політична влада. Сьогодні наш Олег голодує 20 день. Він налаштований рішуче та готовий йти до кінця - або Кремль почне виконувати його вимоги, або Олег загине. До нього та до інших бранців Кремля не допускають ані українських, ані міжнародних лікарів. Вони повільно, але невідворотно помирають», - зазначила Супрун.

Вона також нагадала, що 31 травня голодування оголосив ув'язнений кримський активіст Олександр Кольченко, який вимагає звільнити Сенцова. Його також засудили за сфабрикованими звинуваченнями за начебто тероризм. Олександр без їжі 3-й день.

Крім того, за даними в.о. міністра, раніше на знак солідарності з Сенцовим голодування оголосив ув'язнений в Росії український солдат Олександр Шумков. Його голодування триває вже 10 днів.

«Найдовше голодує засуджений Росією в анексованому Криму український активіст Володимир Балух - 76-й день! Прокремлівський суд визнав його винним у збереженні боєприпасів, натомість правозахисники зазначають, що його заарештували за прапор України на його власному подвір'ї», - нагадала Супрун.

Вона переконана, коли в РФ проходитиме фінал Чемпіонату світу з футболу, росіяни мають на кожному кроці чути вимоги звільнити українців.

«Борці з кремлівським імперіалізмом, зрештою, захищають весь світ», - додала Супрун.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві та інших містах проходить акція #SaveOlegSentsov.

Учасники акції закликають світову спільноту чинити тиск на російську владу, щоб вона звільнила Сенцова та інших незаконно ув’язнених в РФ та тимчасово окупованому Криму українців.

Глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку відомого кінорежисера Сенцова триває в багатьох країнах усього світу. До акції долучаються 55 міст у 21 країні світу.