Українського політв'язня Клиха перевели до психіатричної лікарні

Під час останньої зустрічі з політв'язнем адвокат помітив серйозне погіршення його здоров'я.

У Росії політв'язня українця Станіслава Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні.

"На сьогодні я замовила розмову з ним, але вона не відбулась, тому що його відправили в психіатричну лікарню", - сказала матір політв'язня Тамара Клих в коментарі телеканалу "Прямий".

За її словами, під час останньої зустрічі з політв'язнем адвокат помітив серйозне погіршення його здоров'я. Пізніше про це говорила і перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Раніше Клиха вже поміщали в психіатричну лікарню російського міста Магнітогорська. Після чого стан здоров'я Клиха різко погіршився і він провів в комі шість днів.

Читайте такожУ Держдепі США закликали Росію негайно звільнити Сенцова, Клиха, Шумкова і Балуха

Нагадаємо, 19 травня 2016 року суд присяжних визнав Станіслава Клиха винним у тому, що він нібито брав участь у Чеченській війні на боці бойовиків, українця було засуджено до 20 років позбавлення волі. Клих відбуває покарання в Челябінській області.

Справа Клиха сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Адвокат Ілля Новіков опублікував нові подробиці, за його словами, - "цій брудній історії". У ній Росія офіційно заявляє, що в 94-му Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Сашко Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, Клихом та Карпюком, якого ув’язнили на 22,5 роки.