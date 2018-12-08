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В Україні понад 90% школярів здобувають освіту українською мовою

17:30, 08 грудня 2018
Суспільство
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Понад 90% школярів здобувають освіту українською мовою / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

«Просвіта дуже недаремно співзвучна зі словом освіта. Частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, зараз нарешті складає 91%, а що буде в майбутньому?», - зазначив він.

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Порошенко також зауважив, що у першокласників, які цього року розпочали навчання за програмою «Нова українська школа», «частка української мови (в освітньому процесі) становить 95%».

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко наполягає, що законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" має бути позбавлений кон’юнктури. Він наголосив, що питання мови не повинно бути темою для спекуляцій.

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Теги: #українська мова#Петро Порошенко#Нова українська школа