Порошенко наполягає, що законопроект про державну мову має бути позбавлений кон’юнктури

Порошенко вважає, що проект закону про державну мову має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики з огляду на майбутнє членство України в ЄС.

Президент Петро Порошенко наполягає, що законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної" має бути позбавлений кон’юнктури.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистостей з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

«Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він дійсно потрібен, хоча скажу чесно, я не був прихильником того, щоб його розгляд відбувався в переддень виборчої кампанії. Не хочу, щоб хтось спекулював на цій темі», - зазначив він.

Порошенко наголосив, що питання мови не повинно бути темою для спекуляцій.

«Стратегічний для України закон має бути точно позбавлений будь-якої кон’юнктури. Закон про українську мову має бути на віки, на століття. На покоління українців», - підкреслив президент.

Він переконаний, що цей законопроект має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики з огляду на майбутнє членство України в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д).

Законопроектом визначено, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова. Передбачено кримінальну відповідальність за публічне приниження чи зневажання державної мови.