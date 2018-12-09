В Києві помер відомий театральний актор

У 27 річного Тараса Мельничука діагностували рак крові.

У Києві помер 27-річний театральний актор Тарас Мельничук.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства культури України, у нього діагностували гострий мієлоідний лейкоз (рак крові).

«8 грудня пішов з життя актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, який впродовж тривалого часу боровся зі страшним діагнозом - гострим мієлоідним лейкозом (раком крові)», - йдеться у повідомленні.

Після завершення навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого, Мельничук активно працював у театрі та на телебаченні. У 2013 році він став актором Київського академічного театру юного глядача на Липках.

Серед найкращих його робіт, зокрема, такі вистави як «Снігова королева», «Ревізор», «Ромео і Джульєтта», «Сон» та інші.

«Міністерство культури висловлює глибокі співчуття рідним, близьким, друзям та шанувальникам з непоправною втратою – смертю талановитого українського актора. Світла йому пам'ять…», - зазначили у відомстві.

5 грудня повідомлялось, що у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський.