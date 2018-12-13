Окупанти з Донеччини передали на підконтрольну Україні територію 13 засуджених (фото)

Разом із засудженими віддали їхні кримінальні справи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що сьогодні з окупованої Донеччини переміщені на підконтрольну Україні територію 13 засуджених.

Про це вона повідомила у Facebook.

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"Сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання у в’язницях на непідконтрольній частині Донеччини, а також віддали їхні кримінальні справи. Це люди, які отримали вироки судів ще до військової агресії на сході України", - написала Денісова.

За її словами, засуджені самі виявили бажання відбувати покарання в українських пенітенціарних закладах.

"Вони, хоча і порушили закон, але залишаються громадянами України", - додала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня з окупованого Луганська переміщені на підконтрольну Україні території 42 особи, які були засуджені ще до початку агресії РФ у 2014 року, та висловили бажання відбувати покарання в українських в’язницях.