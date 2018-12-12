З окупованого Луганська Україні передали 42 ув'язнених (фото)

За словами першого віце-спікера, у четвер буде продовжено переміщення засуджених до початку війни з окупованого Донецька.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що з окупованого Луганська переміщені на підконтрольну Україні території 42 особи, які були засуджені ще до початку агресії РФ у 2014 року, та висловили бажання відбувати покарання в українських в’язницях.

Про це вона заявила у Facebook. «Сьогодні в рамках домовленостей, раніше досягнутих на гуманітарній підгрупі в Мінську, відбулося переміщення засуджених ще до початку війни 2014 року, не пов‘язаних з конфліктом. На підконтрольну українській владі територію було переміщено 42 особи з окупованого Луганська», - написала Геращенко.

За її словами, засуджені хочуть відбувати покарання в українських в’язницях. Переміщення відбулося за участі уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, представників її офісу та представників СБУ, які працюють в гуманітарній групі в Мінську.

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Геращенко зазначила, що в четвер буде продовжено переміщення засуджених до початку війни з окупованого Донецька.

Вона повідомила, що разом з Денісовою отримують сотні листів від родин засуджених ще українськими судами, які залишилися у в’язницях на окупованих територіях, і просять перемістити їх.

«Так, ці люди порушили закон, але вони також українські громадяни, і ми як правова держава маємо дбати і про дотримання їніх прав. Тим більше, маємо чимало фактів незаконного використання засуджених як робочої сили», - зауважила перший віце-спікер.

Геращенко додала, що на сьогодні близько 1000 осіб та їхніх родин звернулися про переміщення.

«Офіс омбудвумен готовий був розпочати цю роботу ще в травні. Я рада, що питання зсунулася з мертвої точки», - резюмувала перший віце-спікер парламенту.

За словами Денісової, це перший випадок передачі засуджених від бойовиків "ЛНР".