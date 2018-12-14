Кинути просто неба чи спробувати продати за копійки: журналісти розповіли про нелегкий вибір власників "євроблях" (відео)

Українці, які не знайшли грошей на розмитнення автівок на європейських номерах - сотнями вивозять їх у Польщу, Словаччину та Румунію.

"Євробляхи" повертаються туди, звідки до нас приїхали.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Українці, які не знайшли грошей на розмитнення автівок на европейських номерах - сотнями вивозять їх у Польщу, Словаччину та Румунію. І кидають машини, за які були ладні горлянки всім перегризти, просто неба.

Справні автівки стоять просто на вулицях і журналісти вирішили розповісти, де знайти практично безкоштовну машину.

Читайте такожРаді пропонують пробачити волонтерів за "евробляхи", ввезені для потреб АТО

Власники "євроблях" кидають автівки в тих випадках, коли їх навіть не можна здати на утилізацію, бо їх потрібно перед цим зняти із реєстрації, а для цього у свою чергу потрібен власник авто. В іншому випадку авто ніхто не прийме. "Заробити" ж на цьому можна всього від 100 до 500 доларів.

Наразі інтернет рясніє оголошеннями із пропозиціями купити "євробляху": можна відшукати авто за 150-300 доларів. І кількість таких оголошень дедалі зростатиме.

Деякі з "євробляхерів" не здаються та знайшли нову шпаринку. Вони масово стають на тимчасовий консульский облік у консульствах України за кордоном, щоб таким чином без сплати застави перетинати кордон. Правда, це можуть зробити лише ті, хто має річну візу або право на проживання у цій країні.