Кинути просто неба чи спробувати продати за копійки: журналісти розповіли про нелегкий вибір власників "євроблях" (відео)
"Євробляхи" повертаються туди, звідки до нас приїхали.
Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".
Українці, які не знайшли грошей на розмитнення автівок на европейських номерах - сотнями вивозять їх у Польщу, Словаччину та Румунію. І кидають машини, за які були ладні горлянки всім перегризти, просто неба.
Справні автівки стоять просто на вулицях і журналісти вирішили розповісти, де знайти практично безкоштовну машину.
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Власники "євроблях" кидають автівки в тих випадках, коли їх навіть не можна здати на утилізацію, бо їх потрібно перед цим зняти із реєстрації, а для цього у свою чергу потрібен власник авто. В іншому випадку авто ніхто не прийме. "Заробити" ж на цьому можна всього від 100 до 500 доларів.
Наразі інтернет рясніє оголошеннями із пропозиціями купити "євробляху": можна відшукати авто за 150-300 доларів. І кількість таких оголошень дедалі зростатиме.
Деякі з "євробляхерів" не здаються та знайшли нову шпаринку. Вони масово стають на тимчасовий консульский облік у консульствах України за кордоном, щоб таким чином без сплати застави перетинати кордон. Правда, це можуть зробити лише ті, хто має річну візу або право на проживання у цій країні.