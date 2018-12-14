На Контрактовій площі у Києві вже завтра розпочнуться новорічно-різдвяні святкування

Головну ялинку країни традиційно засвітять 19 грудня на Софійській площі.

Новорічно-різдвяні святкування у столиці розпочнуться завтра, 15 грудня, на Контрактовій площі, де святкове відкриття ялинки заплановано о 16.00.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер міста Віталій Кличко.

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Він зауважив, що головну ялинку країни традиційно засвітять 19 грудня на Софійській площі.

«Контрактова площа чекатиме всіх на святкове відкриття 15 грудня о 16.00. Запрошуємо всіх киян! Відкриття ж святкувань на Софійській площі відбудеться традиційно 19 грудня, і о 19.00 засяє вогнями головна ялинка», - сказав Кличко.

Так, цьогорічні новорічно-різдвяні святкування в Києві відбуватимуться на двох локаціях – окрім традиційних - на Софійській площі, також - на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

За словами міського голови, вперше на Софійський площі буде запущено потяг бажань «Полярний Експрес», де кожен охочий, проїхавши зупинку, зможе загадати бажання. Працюватимуть на двох головних новорічних локаціях і різдвяні ярмарки з фуд-кортами та сувенірами.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня на Софійській площі в Києві встановили головну ялинку країни.

З бюджету Києва на проведення всіх новорічно-різдвяних заходів передбачено близько 6,5 млн грн, але більша частина коштів піде на вистави, концерти та закупівлю подарунків для дітей із соціально незахищених груп населення. На новорічні свята в муніципальних театрах планується понад 300 тематичних новорічних вистав для дітей, які мають відвідати близько 90 тис. глядачів.