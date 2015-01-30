У Генштабі заявили, що мобілізація військовозобов'язаних жінок відбудеться на добровільній основі
11:12, 30 січня 2015Суспільство
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Призиватимуться усі категорії осіб, які є військовозобов’язаними, в тому числі медсестри, офіцери та сержанти.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Мобілізація жінок в Збройні сили України відбуватиметься на добровільній основі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
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Зокрема, він зазначив, що в рамках мобілізації призиватимуться усі категорії осіб, які є військовозобов’язаними, в тому числі медсестри, офіцери та сержанти.
"Враховуючи той факт, що мобілізаційні завдання за цими спеціальностями відносно невеликі, то в першу чергу ЗСУ розраховують на вмотивованих та добровольців. Випадки призову жінок на ці посади будуть поодинокими", - пояснив Селезньов.
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