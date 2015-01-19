Мобілізація серед жінок буде виключно добровільною - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, що цей процес (мобілізація серед жінок - УНІАН) проходитиме винятково в добровільному порядку і лише для того, аби зберегти гендерне рівноправ'я, тому що дуже багато жінок ображалися, що ущемляють їх права і не дають брати участь (в АТО – УНІАН)», - повідомив він.

Читайте такожНа Харківщині мобілізують на тисячу осіб більше, ніж планувалось«Для жінок у Збройних силах досить багато спеціальностей, де вони можуть докласти своїх зусиль – це зв'язок, матеріальне, медичне забезпечення. Зараз близько 4 тисяч осіб, серед них мабуть більшість жінок, проходять медичну перепідготовку для того, аби брати участь якщо не в зоні АТО, то в тих госпіталях і таборах, куди потрапляють наші поранені бійці», - додав Сунгуровський.

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що три етапи мобілізації в 2015 році триватимуть із січня по серпень.

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий - орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також триватиме 60 днів.

Упродовж року в ряди Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.