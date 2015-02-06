На вихідні Україну знову засипле снігом

У більшості областей очікуються снігопади, налипання снігу, посилення вітру. У суботу, 7 лютого, періодичний сніг можливий лише на півночі та в Криму, а на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря вночі 4-13 градусів морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла, на півночі до 5-7 морозу. У південній частині буде на кілька градусів тепліше.

У західній частині пройдуть опади переважно у вигляді снігу. Температура повітря вночі 2-7, місцями до 10-12 морозу, вдень від 5 морозу до 2 тепла.

У північних областях у суботу невеликий сніг, в неділю помірний, місцями сильний сніг. Температура повітря вночі 2-8 морозу, місцями-10-13 градусів, вдень 0-5 градусів морозу.

В центральній частині у суботу без опадів, у неділю очікуються сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі 2-8 морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла.

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У східних областях місцями сніг. Температура повітря вночі 2-7 морозу, на Харківщині до -10 градусів, вдень 0-5 тепла, на Харківщині до 3 морозу.

У південній частині - місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У Києві в суботу місцями невеликий сніг, в неділю - ускладнення погоди, пройдуть снігопади, посилення вітру. Температура повітря вночі 4-7 морозу, вдень 0-2 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується західний, у неділю з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, на заході та півночі місцями пориви 15-20 м/с.