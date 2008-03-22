Миротворці в Косово мають заробляти не менше за інших

Україна вживатиме ряд заходів для того, щоб її миротворці в Косовому мали однакове грошове забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО.

Зокрема, В.ОГРИЗКО поінформував, що в Косовому несуть відповідальність за безпеку в краї миротворці місії ООН та місії KFOR (діють за мандатом НАТО). Він зауважив, що ні для кого не секрет, що у миротворців, які беруть участь в операціях ООН, заробітки набагато більше.

«Заробітки в одних і тих же громадян в одній і тій же країні у двох цих місіях різні - в ООНівській вони вищі, і при тому вищі набагато», - сказав В.ОГРИЗКО.

«Це питання нам відомо, і ми, безумовно, думаємо над тим, щоб наші громадяни, які перебувають в одній і тій же країні, були відповідним чином однаково забезпечені», - сказав міністр.

Водночас, він зауважив, що ситуація не потребує якихось різких кроків. «Ми знаємо про проблему і працюємо з нашими колегами», - сказав В.ОГРИЗКО.

*** Спеціальний миротворчий підрозділ МВС України в Косовому підпорядкований керівництву місії ООН. Українські військовослужбовці несуть службу в Косовому у контингенті сил KFOR.