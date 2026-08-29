Путін ризикує прорахуватися і спровокувати війну з НАТО, - The Telegraph

Путін не зацікавлений у прямому військовому зіткненні з НАТО, але хоче продовжувати диверсії у Європі.

Російська кампанія диверсій і гібридних атак у Європі може призвести до небезпечного прорахунку та як наслідок - випадкової ескалації між Росією і НАТО.

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у прямому військовому зіткненні, але хоче продовжувати операції нижче порогу відкритої війни, пише видання The Telegraph з посиланням на джерела у західних розвідках.

"Бажання Росії проводити… гібридні операції проти країн НАТО, чи то диверсійні, чи кібератаки, цілком очевидне. Путін хоче уникнути прямої конфронтації з НАТО, ал у всьому цьому є ризик прорахунку", - висловив думку один із західних розвідників.

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За даними західних розвідників, Росію підозрюють у причетності до низки диверсій у країнах НАТО. Серед них – атаки на об'єкти у Великій Британії, Естонії та Польщі. Москва, як стверджується, може залучати місцевих кримінальних авторитетів до саботажу, що дозволяє Кремлю заперечувати безпосередню причетність.

Видання нагадало, что випадки російських диверсій фіксувалися в Європі протягом останніх років. Зокрема, у 2023 році завербовані Росією злочинці підпалили склад у Лондоні, який належав українській компанії. У 2024 році правоохоронці розслідували спроби використати посилки з вибухівкою проти логістичної інфраструктури DHL у Німеччині та Великій Британії. Росію також звинувачували в організації диверсії на польській залізниці.

Західні чиновники наголосили, що така діяльність створює ризик ескалації. За їхньою оцінкою, Москва прагне уникнути прямої війни з НАТО, однак будь-яка диверсійна або кібератака може завершитися прорахунком і значно серйознішими наслідками.

Росія погрожує Великій Британії

Виданя також зверуло увагу на те, що з Москви посипалися погрози на адресу Великої Британії. Зокрема, представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Лондон може зіткнутися з "катастрофічними наслідками" через підтримку України.

У Кремлі особливо негативно реагують на використання Україною західної зброї для ударів по військових та енергетичних об'єктах на території Росії. Російська сторона неодноразово заявляла, що британські військові об'єкти та техніка можуть стати цілями у відповідь.

Але західні посадовці називають такі погрози частиною звичної російської риторики, спрямованої на тиск на союзників України.

Путін зіткнувся з проблемами на фронті

Крім цього, як зазначило видання, за оцінками західних чиновників, російське керівництво розчароване темпами наступу в Україні, оскільки окупанти не змогли виконати завдання щодо захоплення всього Донбасу.

На цьому тлі Москва, за словами західних представників, посилює удари по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі.

На цьому тлі західні держави закликають зберігати пильність щодо російських гібридних операцій у Європі, оскільки навіть обмежена диверсія може стати причиною значно ширшої конфронтації.

Ймовірна війна між Росією і НАТО

Як повідомляв УНІАН, вчора видання The Paper випустило матеріал, у якому йшлося про те, що напруженість між Росією і Європою загострюється і це може перерости в військове притистояння.

Журналісти зазначили, що Кремль може місяцями готуватися до вторгнення, але сам напад буде швидким. Серед ймовірних напрямків атаки, на думку видання, може стати архіпелаг Шпіцберген, до якого РФ може перекинути північний флот чи повітряно-десантні війська. Крім того, росіяни можуть атакувати незахищені Аландські острови в Балтійському морі біля Естонії, Швеції та Фінляндії.

Серед інших цілей Кремля може виявитись острів Готланд у Балтійському морі, або ж наземне вторгнення у Східну Європу: Естонію, Литву, Латвію чи Польщу.

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