Біля Чорнобиля зібралися олені з великими рогами: науковці пояснили, що відбувається

Під час гону тварини стають значно активнішими, більше переміщуються і частіше виходять на дороги.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику наприкінці серпня починається гон оленів – дослідник зафіксував як олені-рогачі виходять на узлісся.

Як розповів фахівець Сергій Жила, на риковиськах з’являються перші самці оленя. Поки що вони поводяться досить обережно - тримаються переважно лісу, а на відкриті місця майже не виходять. На фото, яке вдалося зробити, за словами Жили, олені-рогачі, що виходять на узлісся. Менший олень неспішно відходить від переслідувача - очевидно, майбутнього суперника й, можливо, лідера шлюбних турнірів.

"Добре видно й особливість одного з рогів - відсутність відростка на лівій стороні. Форма рогів у кожного самця досить своєрідна, тому дорослих рогачів на риковищах можна впізнавати за характерним "малюнком" рогів упродовж кількох сезонів", - пояснив Жила.

За його словами, у цей період бики ще напрочуд "чемні". Можна почути поодинокий рев - ніби самці лише пробують голос. Вони майже не перегукуються на великій відстані й ще не демонструють тієї агресивності, яка стане характерною для розпалу гону.

Називати цей період "шлюбною поведінкою" дещо умовно, адже в оленів немає постійних шлюбних пар, пояснює фахівець. Частина самців згодом сформує гаремні групи самок, а інші залишаться холостяками. У перші дні гону рогачі лише придивляються до території, обирають майбутні шлюбні ділянки й ще не збирають біля себе самок.

Попереду - справжні турніри. Ревіння стане гучнішим, суперництво - жорсткішим, а за право володіти ділянкою та самками самці зійдуться у двобоях. Під час таких поєдинків деякі рогачі можуть навіть ламати кінчики рогів.

У заповіднику попереджають: під час гону олені та лосі стають значно активнішими, більше переміщуються і частіше виходять на дороги. Тому для водіїв зростає ризик ДТП за участю цих великих копитних.

Через зниження інстинкту самозбереження тварин, а також підвищення ризику браконьєрства в цей період єгерські служби, лісова охорона та служби охорони природно-заповідних територій переходять на посилений режим патрулювання.

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Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували цікавого птаха - кропив’янку рябогруду. Ця пташка обережна й більшість часу проводить у густих кущах, тому зустріч із нею - справжня удача. Її улюблені місця - узлісся, зарості чагарників, лісосмуги та мозаїчні ділянки, де кущі межують із відкритими просторами. Дуже добре почувається ця "крихітка" там, де рослинність різноманітна й утворює густі "коридори" з кущів та дерев.

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