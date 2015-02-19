У Чернігівській області затримали чоловіка, який приніс до школи боєприпас, що вибухнув 18 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Згідно з повідомленням, затримано мешканця смт Ріпки 1963 р. н., який раніше виїжджав у зону АТО. У ході дізнання та санкціонованого обшуку виявлено, що затриманий привіз і передав іншим особам ще два такі снаряди. Другий з них був у ріпкинській гімназії, третій – у мешканки м. Чернігова, яка зберігала його на балконі своєї квартири. Також під час санкціонованого обшуку у затриманого виявлено значну кількість бойових патронів. Усі боєприпаси відразу ж були вилучені та знешкоджені.

Вибух боєприпасу у загальноосвітній школі №2 смт Ріпки розслідується в рамках кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами).

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Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ РВ УМВС, процесуальне керівництво здійснюють органи прокуратури Чернігівської області. Керівництвом прокуратури області розслідування взято на контроль.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у ріпкинській школі №2 стався вибух боєприпасу, привезеного із зони АТО. Боєприпас ідентифіковано як снаряд РПГ-18 ("Муха"). Внаслідок вибуху постраждали троє співробітників школи. 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла в медичному закладі, ще двоє отримали осколкові поранення ніг. Наразі поранені перебувають у районній лікарні. Проводяться слідчі дії.