Прокурор Києва обіцяє покарати організаторів переслідування автомайданівців
Рядові працівники міліції починають свідчити відносно своїх керівників, які давали їм накази про вчинення злочинів, повідомив прокурор.
Слідчий відділ прокуратури міста Києва направив до суду 15 обвинувальних актів стосовно працівників столичної Державтоінспекції, які протиправно притягували до адміністративної відповідальності водіїв-учасників Автомайдану, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.
Згідно з повідомленням, працівникам ДАІ інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення ) та ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.
Читайте такожПорошенко: Революція гідності стала першою виграшною битвою за нашу незалежність (відео)За словами прокурора Києва Сергія Юлдашева, до відповідальності будуть притягнуті не тільки виконавці, а й організатори цього злочину. «Рядові працівники міліції починають свідчити відносно своїх керівників, які надавали їм накази про скоєння таких злочинів, змушували складати підроблені протоколи відносно учасників протестних акцій. Я впевнений, що вже найближчим часом ми доведемо і їх провину», - запевнив прокурор.