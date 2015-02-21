Прокурор Києва обіцяє покарати організаторів переслідування автомайданівців

Слідчий відділ прокуратури міста Києва направив до суду 15 обвинувальних актів стосовно працівників столичної Державтоінспекції, які протиправно притягували до адміністративної відповідальності водіїв-учасників Автомайдану, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.

Згідно з повідомленням, працівникам ДАІ інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення ) та ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

Читайте такожПорошенко: Революція гідності стала першою виграшною битвою за нашу незалежність (відео)За словами прокурора Києва Сергія Юлдашева, до відповідальності будуть притягнуті не тільки виконавці, а й організатори цього злочину. «Рядові працівники міліції починають свідчити відносно своїх керівників, які надавали їм накази про скоєння таких злочинів, змушували складати підроблені протоколи відносно учасників протестних акцій. Я впевнений, що вже найближчим часом ми доведемо і їх провину», - запевнив прокурор.