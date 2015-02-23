За звільнення Чечетова заплатили майже 5 млн гривень

За колишнього заступника голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7 скликання Михайла Чечетова внесли заставу. Про це повідомив адвокат Чечетова Сергій Маляренко, передає РБК-Україна.

"Внесено заставу, близько 5 млн гривень, але його не випускають. Знаходимося в ізоляторі тимчасового утримання, який знаходиться на Аскольдовому провулку. Півгодини нас не пускали, не хотіли приймати документи. Після документи отримали, але нічого не кажуть, не хочуть випускати", - розповів адвокат у 17:10.

При цьому він відмовився повідомити, хто вніс заставу.

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Нагадаємо, Михайло Чечетов станом на ранок 23 лютого продовжував залишатися під вартою.

У ніч на 21 лютого Печерський районний суд Києва обрав Михайлу Чечетову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 4 тис. 105 мінімальних зарплат, тобто близько 5 млн гривень.

20 лютого Генпрокуратура оголосила підозра Чечетову у справі про "законах 16 січня".

14 лютого 2015 р. ГПУ спільно з СБУ також затримали екс-голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7 скликання Олександра Єфремова за підозрою в зловживанні службовим становищем при обтяжуючих обставинах і службовому підробленні.

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16 лютого Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці або заставу 3,7 млн грн.

На наступний день за Єфремова вніс заставу один з лідерів Партії регіонів Борис Колесніков.

Незабаром ГПУ пред'явила Єфремову нове звинувачення - розпалювання ворожнечі. Сьогодні суд розгляне йому запобіжний захід.