Помер фотокореспондент Володимир Репік
15:37, 01 квітня 2012Суспільство
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Вчора на 68-му році життя помер фотокореспондент Укрінформу Володимир Репік.
Володимир Адамович Репік народився в 1944 році. Закінчив Республіканський заочний технікум (факультет фототехніки). Працював у центральних фотосалонах Києва, став широко відомим майстром-портретистом. З 1978 року працює в ТАСС-РАТАУ-Укрінформі.
Був особистим фотографом Президента України Леоніда Кучми, усіх прем'єр-міністрів (окрім Юлії Тимошенко) незалежної України.
Заслужений журналіст України, за фоторепортажі з місця ліквідації аварії на ЧАЕС нагороджений орденом "Знак Пошани" (на фото 1986 р. крайній праворуч), лауреат Премії Спілки журналістів СРСР.
Похорон завтра у с. Бобрик (сел. Шевченка) Київської області.
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