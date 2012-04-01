Помер фотокореспондент Володимир Репік

Володимир Адамович Репік народився в 1944 році. Закінчив Республіканський заочний технікум (факультет фототехніки). Працював у центральних фотосалонах Києва, став широко відомим майстром-портретистом. З 1978 року працює в ТАСС-РАТАУ-Укрінформі.

Був особистим фотографом Президента України Леоніда Кучми, усіх прем'єр-міністрів (окрім Юлії Тимошенко) незалежної України.

Заслужений журналіст України, за фоторепортажі з місця ліквідації аварії на ЧАЕС нагороджений орденом "Знак Пошани" (на фото 1986 р. крайній праворуч), лауреат Премії Спілки журналістів СРСР.

Похорон завтра у с. Бобрик (сел. Шевченка) Київської області.

Фото з архіву УНІАН