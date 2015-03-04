Порошенко оголосив 5 березня днем жалоби за загиблими на шахті імені Засядька

Відповідний указ глави держави № 122/2015 від 4 березня опубліковано на президентському сайті.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України о 12 годині пам'ять загиблих буде вшановано хвилиною мовчання. По всій країні буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

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В цей день відміняються розважально-концертні заходи, спортивні змагання, мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім.Засядька о 5:20 в середу стався вибух газово-метанової суміші. Під час вибуху під землею перебувало 230 гірників.

За даними ДонОДА, на шахті загинуло 33 шахтаря.