Завтра в Україні буде прохолодно

Повітря по дорозі в Україну трансформується, сильні морози малоймовірні, проте вночі вони сягатимуть 1-5 градусів. На півдні очікується до 0-5 градусів тепла. Вдень потеплішає до 0-5 градусів, у південній частині до +5+8 градусів, передає Opogode.ua.

На півдні України і в центрі, крім Вінницької області, суттєві опади малоймовірні, буде переважно сухо й сонячно, на решті території місцями випаде дощ і мокрий сніг.

У західній частині місцями опади. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла, місцями 0-2 морозу.

У північних областях переважатиме хмарна волога погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-5 тепла.

У центральній частині переважатиме суха погода, лише на Вінниччині очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 3 тепла - 3 морозу, вдень 1-6 тепла.

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У східних областях місцями очікуються дощі та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 0-5 тепла.

У південній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У Києві місцями очікуються дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 0-3 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.