Обама ще не вирішив щодо постачань зброї в Україну - Нуланд

"Це питання ще обговорюється", - сказала високопосадовець на слуханнях в Конгресі, присвячених Україні, передає BBC Україна.

За її словами, президент отримав рекомендації щодо цього від низки відомств.

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Пані Нуланд також заявила, що Росія від грудня передала сепаратистам "сотні одиниць" військового обладнання, повідомляють Reuters та AFP.

Москва неодноразово заперечувала свою участь у конфлікті на сході України, зокрема постачання зброї.