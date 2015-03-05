В УПЦ МП не бачать ефективності в наданні однакової допомоги всім переселенцям

В Українській Православній Церкві МП вважають, що допомагати переселенцям і жертвам військового конфлікту можна більш результативно, якщо робити це диференційовано - залежно від того, як далеко від лінії фронту і активного обстрілу побували або перебувають ці люди.

Таку думку висловив голова Синодального відділу УПЦ МП з соціально-гуманітарних питань протоієрей Владислав Диханов, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

«Тепер потреби постраждалих має сенс диференціювати за територіальною ознакою близькості або віддаленості від зони активних бойових дій. Перша група - це люди, які все ще перебувають в Донецькій і Луганській областях на територіях під владою "ДНР" і "ЛНР". Друга - це жителі буферної зони. Нарешті, третя група - безпосередньо переселенці», - зазначив отець Владислав.

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Отець Владислав вважає, що така чітка диференціація дозволить надавати допомогу більш ефективно.

Водночас, він зазначає, що Україні сьогодні складно самостійно вирішити питання переселенців і постраждалих, кількість яких зростає. Усе більш активну підтримку співвітчизникам надають жителі далекого зарубіжжя, які оперативно реагують на гострі потреби постраждалих, надсилаючи гуманітарну допомогу.

«Завдяки тому, що міжнародна громадськість тримає під постійним увагою українське питання, і того, що сама Україна визнала наявність гуманітарної катастрофи, за допомогою міжнародних організацій ми можемо дійсно ефективно і швидко реагувати на надзвичайні потреби людей», - каже отець Владислав.

За його словами, підтримка з-за кордону надходить постійно.

«Прості люди: німці, литовці, поляки, словаки, чехи, англійці, - все активніше включаються в процес і намагаються зібрати і переправити гуманітарну допомогу постраждалим українцям», - зазначає священик.

«Милосердя ніхто не відміняв, це явище не залежить ні від національності, ні від політичного ладу, ні від часу. Ситуація в Україні - не виняток. Ми стаємо свідками того, як конфлікт на Донбасі об'єднує милосердних людей з різних країн», - резюмує отець Владислав.

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Як повідомляв УНІАН, за даними координатора з гуманітарних питань ООН в Україні Ніла Волкера, майже 5 мільйонів українців сьогодні потребують гуманітарної допомоги. У їх числі ті, хто живе на окупованих територіях, а також переселенці. Всім цим людям необхідні медикаменти, товари народного споживання, продукти харчування, питна вода.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, станом на кінець лютого кількість вимушених переселенців в Україні перевищила 700 тисяч осіб.