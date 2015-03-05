З червня з Донбасу евакуювали понад 768 тисяч людей

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталя Бистра. За її даними , з них - понад 437 тис. сімей, 139 тис. дітей та 347 тис. людей з обмеженими можливостями.

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"Крім того, вона додала, що за останні дні небезпечні райони залишили 335 місцевих мешканців, серед них 7 дошкільнят та 5 осіб, що не можуть самостійно пересуватися. "Таким чином, станом на сьогодні, починаючи з 28 січня, 11 тис. 462 особи, у тому числі 246 дітей та 348 людей з обмеженими можливостями, були вивезені та залишили самостійно населені пункти Донецької та Луганської областей", - сказала Наталя Бистра.

Найбільше переселенців розміщено у Харківській (понад 145 тис.), Луганській (138,5 тис.), Донецькій (101 тис.), Дніпропетровській (80 тис.), Запорізькій (59,5 тис.), Київській (35,5 тис.) областях та в Києві (39 тис.). Найменша кількість переселенців у Тернопільській та Чернівецькій областях – по близько 2,5 тис. у кожній області, Івано-Франківській - 3 тис., Закарпатській, Волинській та Рівненській - по 3,3 тис.

Крім того, Наталя Бистра додала, що в резерві є понад 907 об'єктів різних форм власності, де ще можна розмістити 15,5 тис. переселенців.