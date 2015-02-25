На Луганщині затримали воєнкома, який щомісяця забирав у підлеглого 90% зарплати

Міліція Луганщини затримала комісара Білокуракінсько-Троїцького військкомату, який прийняв на службу в комісаріат мобілізованого за винагороду у вигляді щомісячної «подяки» – частини від його зарплати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України з посиланням на начальника міліції в Луганській області Анатолія Науменка.

За його словами, комісар Білокуракінсько-Троїцького військкомату влаштував на службу до комісаріату мобілізованого призовника. За це чиновник щомісяця отримував винагороду у розмірі 90% від заробітної плати призовника, повідомив Науменко.

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Чиновник військкомату був затриманий сьогодні в момент одержання чергової частини грошей. Його затримали оперативники обласного Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно з працівниками прокуратури області.

Дії воєнкома попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. За вчинення подібних дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією.