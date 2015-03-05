В Одесі посеред вулиці правоохоронці вилучили вибухівку
23:17, 05 березня 2015Суспільство
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В Одесі посеред вулиці сьогодні, 5 березня, правоохоронці вилучили вибухівку.
В Одесі посеред вулиці правоохоронці вилучили вибухівку / mvs.gov.ua
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, небезпечний пристрій виявили співробітники міліції і Служби безпеки України в Одеській області під час перевірки підозрілої сумки, залишеної в багатолюдному місці біля торгового об`єкта на перехресті вулиць Мала Арнаутська і Катерининська.
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«На наявність в сумці вибухівки першими вказали міліцейські кінологи, які відпрацювали підозрілий об`єкт за допомогою службової собаки. Далі за справу вже взялися фахівці вибухотехнічної служби, які перевірили її вміст і серед речей вилучили 4 вибухові пристрої, знешкодивши їх», - розповіли у відділі.
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