В Одесі посеред вулиці правоохоронці вилучили вибухівку



Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, небезпечний пристрій виявили співробітники міліції і Служби безпеки України в Одеській області під час перевірки підозрілої сумки, залишеної в багатолюдному місці біля торгового об`єкта на перехресті вулиць Мала Арнаутська і Катерининська.

Читайте такожВ Одесі підірвали офіс "Правого сектора"

«На наявність в сумці вибухівки першими вказали міліцейські кінологи, які відпрацювали підозрілий об`єкт за допомогою службової собаки. Далі за справу вже взялися фахівці вибухотехнічної служби, які перевірили її вміст і серед речей вилучили 4 вибухові пристрої, знешкодивши їх», - розповіли у відділі.