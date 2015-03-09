Понад 60% кримчан хочуть назад до України - опитування газети окупантів

В опитуванні про те, як би сьогодні кримчани проголосували на референдумі в Криму, який проходить на сайті провладної газети окупантів «Кримська правда», 61% респондентів проголосували за «Більш широкі повноваження Криму в складі України», пише Крим.Реалії.

Опитування «Як би ви відповіли на питання всекримського референдуму сьогодні?» був опублікований на сайті 5 березня 2015 року, станом на 8 годин 00 хвилин 9 березня участь у ньому взяли 4510 особа. За приєднання до Росії проголосували 19% опитаних, ще 20% «не з'явилися б на референдум».

Станом на 12:40 сайт «Кримська правда» припинив працювати.

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В кінці лютого-на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Після цього США і Європейський союз ввів ряд економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.

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