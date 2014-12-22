Росія вирішила визнати недійсним "перебування Криму в складі України"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на спікера Ради Федерації Валентина Матвієнко.

"Проведений нами аналіз рішень, прийнятих у 1954 року про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу Української РСР, говорить про незаконність цього волюнтаристського акта, який був прийнятий з порушенням чинних конституцій і законодавчих процедур. Тому в Раді Федерації ми почали підготовку законопроекту, в якому передача Криму визнається не має юридичної сили і правових наслідків з моменту прийняття", - сказала Матвієнко на зустрічі президента РФ з представниками обох палат.

Читайте такожПутін похвалив своїх військових за крадіжку українського КримуПри цьому Матвієнко не уточнила, чи розглядається визнання недійсними таких "волюнтаристких" актів як передача до складу Росії Шахтинського і Таганрозького округів в 1924 році або входження до складу РСФРР Карелії, Печори, Туви та Східної Пруссії.

Також невідомо, чи будуть визнані недійсними побудований ресурсами УРСР Північно-Кримський канал та інші об'єкти інфраструктури Криму.