На контрольованій Україною Луганщині відновлено електропостачання

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням, 10 березня о 15:30 через технічні неполадки на двох високовольтних лініях за 6 км від м. Щастя сталося автоматичне відключення одного з двох працюючих енергоблоків Луганської ТЕС.

"У результаті більша частина контрольованої Україною території Луганщини залишилася без електроенергії. Силами аварійних бригад неполадки були оперативно усунуті, і після 20:00 енергопостачання відновили", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, спочатку для забезпечення світлом населених пунктів задіяли Сєвєродонецьку теплоелектроцентраль, яка до того працювала на мінімальних потужностях, а сьогодні, 11 березня, о 4:00 відновив роботу зупинений енергоблок Луганської ТЕС.

Зазначається, що у першу чергу струм подали на підприємства водо- і теплопостачання, затим – у житловий сектор. Причина технічних неполадок на лініях електропередач уточнюється.