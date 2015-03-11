У лікарнях Харкова залишаються четверо постраждалих внаслідок теракту

16:55, 11 березня 2015
Суспільство
78 0

У лікарнях Харкова на сьогоднішній день залишаються четверо постраждалих внаслідок теракту біля Палацу спорту.

Панихида по жертвам Шествия единства, погибшим от взрыва 22 февраля. Харьков, 24 февраля, фото УНИАН.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації із посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Олександра Галацана.

За його відомостями, один постраждалий проходить лікування у лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, троє – у багатопрофільній лікарні №17. Очікується, що повернутися додому вони зможуть через 7-10 днів.

Читайте такожУ Харкові в лікарнях залишаються 5 постраждалих внаслідок теракту

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого загинуло 4 особи, ще 9 були госпіталізовані. Прокуратура кваліфікувала подію як терористичний акт.

26 лютого правоохоронці затримали організаторів і виконавців теракту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter