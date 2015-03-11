У лікарнях Харкова залишаються четверо постраждалих внаслідок теракту

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації із посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Олександра Галацана.

За його відомостями, один постраждалий проходить лікування у лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, троє – у багатопрофільній лікарні №17. Очікується, що повернутися додому вони зможуть через 7-10 днів.

Читайте такожУ Харкові в лікарнях залишаються 5 постраждалих внаслідок теракту

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого загинуло 4 особи, ще 9 були госпіталізовані. Прокуратура кваліфікувала подію як терористичний акт.

26 лютого правоохоронці затримали організаторів і виконавців теракту.