Число жертв теракту в Харкові зросло до чотирьох осіб - у лікарні помер 18-річний студент
У вівторок, 24 лютого, о п'ятій ранку, в лікарні від травм, отриманих в результаті теракту, помер 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на Facebook.
"Він став четвертим ні в чому не винним Харків'янином, загиблим від рук терористичної організації Харківські партизани-терористи", - написав Геращенко.
За словами радника міністра, в даний час в лікарнях Харкова залишається ще 9 постраждалих.
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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля харківського Палацу спорту стався вибух, в результаті якого на місці загинули двоє учасників патріотичного маршу - підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані.
У лікарні 15-річний постраждалий хлопець в результаті отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому, а потім помер. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).