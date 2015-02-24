Число жертв теракту в Харкові зросло до чотирьох осіб - у лікарні помер 18-річний студент

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на Facebook.

"Він став четвертим ні в чому не винним Харків'янином, загиблим від рук терористичної організації Харківські партизани-терористи", - написав Геращенко.

За словами радника міністра, в даний час в лікарнях Харкова залишається ще 9 постраждалих.

Читайте такожКривавий теракт в Харкові: чи будуть зроблені висновки?

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля харківського Палацу спорту стався вибух, в результаті якого на місці загинули двоє учасників патріотичного маршу - підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані.

У лікарні 15-річний постраждалий хлопець в результаті отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому, а потім помер. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).