В Іллічівську затримано підозрюваних у підриві одеського офісу «Самопомочі»

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, сьогодні в Іллічівську в результаті реалізації плану з ліквідації терористичних організацій Службою безпеки, МВС і прокуратурою затримано 2 особи. Вони підозрюються в скоєнні терористичних актів в Одесі, у тому числі вибуху, який стався в ніч на 12 березня в бізнес-центрі «Адміральський».

У зловмисників вилучили саморобний вибуховий пристрій (в еквіваленті 3 кг тротилу). Вибухівку вони планували використовувати для наступного теракту.

«Затримуються інші спільники, тривають оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.258-4 Кримінального кодексу України», - повідомили в прес-службі.

У прес-службі зазначили, що голова СБУ Валентин Наливайченко про сьогоднішнє затримання доповів Президенту України Петру Порошенку.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 12 березня в Одесі невідомі підірвали офіс партії «Самопоміч». За даними правоохоронців, вибух стався близько години ночі в офісі, розташованому в бізнес-центрі «Адміральський», що на перетині вулиць Адміральський проспект і Краснова.

”Невідомими особами було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений біля вхідних дверей орендованого офісу організації Політичної партії ”Об`єднання ”Самопоміч”, - повідомили в Головному управлінні МВС України в Одеській області. Там уточнили, що в результаті вибуховою хвилею пошкоджено саме приміщення офісу, а також вікна сусідніх приміщень бізнес-центру. Жертв і постраждалих немає.

Будівля вищеназваного бізнес-центру вже ставала об`єктом атаки: в грудні 2014 року невідомі підірвали тут офіс, орендований волонтерською організацією Далії Северин, яка збирає допомогу для військових у зоні антитерористичної операції.