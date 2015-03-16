Початок тижня в Україні буде холодним і сонячним, а до вихідних прийдуть дощі і потепління

Тільки в кінці тижня нічні морози залишать Україну, повідомляє «Оpogode».

В денні години температура повітря складе 0-7 градусів тепла, на Закарпатті, а 16, 17, 20, 21 та 22 березня, та у південній частині місцями 10-13 градусів тепла. 18 і 19 березня на півдні температура повітря очікується низькою, вночі 0-4 морозу, вдень 0-4 тепла.

На початку тижня антициклон з півночі принесе суху ясну погоду. 18 березня опади у вигляді дощу та мокрого снігу з'являться на півдні України. 19 та 20 березня мокрий сніг та дощ пройдуть на заході, в центрі і в південній частині. 21 березня внаслідок потепління будуть переважати дощі, які очікуються на заході, півдні та в східних областях. 22 березня дощі охоплять всю територію України і досягнуть місцями значень сильних.

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У Києві 16, 17, 18 березня буде сухо і ясно, 19-20 березня збільшиться хмарність, 21-22 березня в столиці пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься вночі в межах 2 морозу - 3 тепла, вдень 4-10 градусів тепла, наприкінці тижня потеплішає.