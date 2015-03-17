Молодь має прийти у політику й "ставити країну на ноги" - Кікабідзе

Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе позитивно оцінив роботу в українському уряді грузин.

Про це Кікабідзе сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН.

«Я всіх знаю добре, і вважаю, що у вас дуже хороша команда зібралася, можу сказати про це з усією відповідальністю. Вони свою справу робитимуть, там кілька людей дуже цікаві, наприклад Згуладзе, розумниця », - сказав Кікабідзе.

При цьому він вважає, що молодь має прийти у політику і «ставити країну на ноги».

«Якщо ми візьмемося за руки, все буде добре, ну не може так бути, щоб Путін весь час вигравав. Головне - витримати перший час, тому що буде дуже важко», - додав Кікабідзе.

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Відповідаючи на запитання журналістів, що б Кікабідзе запитав у президента Росії Володимира Путіна, якби у нього була така можливість, він сказав: «Уже п'ять днів всі питають: він живий чи ні? З приводу вчорашньої фотографії, яку показували, фахівці написали, що це знято в Таїланді в 2012 році ... Те, що там щось відбувається, - це точно. Безкарності не буває в житті, це чимось поганим закінчиться обов'язково».

На запитання про те, як він ставиться до того, що деякі українські виконавці, незважаючи на агресію, дають концерти в Росії, Кікабідзе відповів: «Я вважаю, що якщо тебе б'ють, то після цього не потрібно пісні співати цій людині. Це не етично, ти сам себе ображаєш». «У гонитві за великими грошима робити вигляд, що політика окремо, а мистецтво окремо - це неправильно, все взаємопов'язано», - додав він.

Він нагадав, що сім років не відвідував Росію, висловлюючи таким чином протест проти російської агресії. Кікабідзе також сказав, що мріє про мир. «Найголовніше - це мир», - додав він.

Він також побажав українцям, які беруть участь в АТО, здоров'я і пообіцяв дати концерт на знак подяки за те, що вони роблять для країни.

Говорячи про ситуацію в Україні, Кікабідзе сказав, що коли у нього дуже поганий настрій, він включає телеканал «Росія 24». «Там такі речі говорять, що волосся диба стає. Розсудливі люди усі визнають, що це анексія українській території. Свого часу Лавров (очільник МЗС РФ Сергій Лавров - УНІАН) у 2008 році сказав, що Грузія оголосила війну Росії. Ну як розсудлива людина може у це повірити - ота така маленька Грузія і величезна Росія», - сказав Кікабідзе.

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Нагадаємо, грузинський виконавець розпочав тур по містах України з концертною програмою «Мої роки - моє багатство», присвячений його 75-річчю.

Турне Кікабідзе розпочалося зі Львова, де у понеділок він дав концерт, присвячений героям "Небесної сотні".

На 19 березня заплановано концерт в Києві, на 22 - у Харкові, на 24 - в Одесі.

Програма концерту розрахована на 2 години 20 хв.

«Концерт складається з легендарних пісень, незабутня атмосфера, де панує драйв і колорит Грузії, і тільки живий звук», - сказала представник компанії «Квартал-концерт» Олена Дерюгіна.